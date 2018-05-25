تركي آل الشيخ: دعمت الخطيب فى حملته الانتخابية بـ 6 ملايين جنيه

أحمد صبرى فجر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودى، مفاجأة حول كواليس دعمه للنادى الأهلى والكابتن محمود الخطيب رئيس النادى ودعمه فى حملته الانتخابية وكواليس اختياره رئيسا شرفيا قبل اعتذاره عن ذلك المنصب أمس.وقال فى منشور مطول له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: بدأت القصة برغبتي في



أحمد صبرى

فجر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودى، مفاجأة حول كواليس دعمه للنادى الأهلى والكابتن محمود الخطيب رئيس النادى ودعمه فى حملته الانتخابية وكواليس اختياره رئيسا شرفيا قبل اعتذاره عن ذلك المنصب أمس.

وقال فى منشور مطول له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: بدأت القصة برغبتي في دعم النادي الأهلي لعشقي لهذا الكيان، وبسبب أنني وزير الرياضة في المملكة العربية السعودية ورئيسا للاتحاد العربي فكانت البداية من الانتخابات حيث تم التواصل من معاليه مع الطرفين محمود الخطيب ومحمود طاهر المرشحين للانتخابات.

وأضاف: طلب مني من قبل جهات وأشخاص لدعم محمود طاهر لكن لحبي لمحمود الخطيب كلاعب ملت للخطيب الذي حضر لي مشكورا في الرياض وفي لقاء سري طالبا دعمي فجلست معه في اجتماع مطول أوضحت له فيه رغبتي في الاسهام في تطوير النادي الأهلي لاعبين ومدربين وكذلك المباني والإنشاءات بما يحقق نقله كبيرة تليق بالأهلي ومكانته، وطلب مني ( بيبو ) أن أساهم في بناء ملعب للنادي الاهلي وأنه يريد ان يرى هذا الحلم في فترة رئاسته لو فاز بها، وقدمت دعما له في هذه الجلسة بمبلغ خمسة مليون جنيه لتمويل حملته الانتخابية للفوز برئاسة النادي الأهلي، وكان هذا اللقاء قبل الانتخابات ب٤٠ يوما.

وتابع: وقبل الانتخابات باسبوع وأثناء تواجدي في اليابان لدعم نادي الهلال في النهائي الآسيوي تلقيت اتصالا من الخطيب يوضح فيه أن الانتخابات صعبة وشرسة وأنه متأخر عن محمود طاهر بجسب استطلاعات الرأي نتيجة دعم عدد من رجال أعمال لمحمود طاهر ومنهم على سبيل الحصر أحمد ابو هشيمه وسويرس وأنه يطلب الدعم والتدخل في ذلك فقمت بشكل عاجل في ايصال مبلغ ميلون جنيه اضافي عن طريق الاخ حماده اسماعيل في مصر لايصالها للخطيب وغردت في حينه بتويتر دعما للخطيب وطلبت من وزير الرياصة في الامارت آنذاك يوسف السركال تغريدة دعم وهذا ما حصل فعلا وفاز الخطيب بالانتخابات.

وأضاف: بعدها اجتمعت أنا والخطيب في أبو ظبي وعرضت عليه تصاميم مبدئية لفكرة الاستاد ومشروع القرن الذي عملت عليه لمدة شهر لتحقيق حلم الخطيب وجمهور النادي الأهلي، وعقدت اجتماع معه ومع مستثمر عالي المقام في الإمارات والذي أبدى مشكورا ترحيبه بدعم هذا المشروع بعدها غادرت انا والخطيب لمصر للاجتماع مع فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعرض المشروع وتم ذلك.

وأشار إلى أنه الخطيب طلب منه دعما سنويا للنادي وتعهد آل الشيخ بذلك خلال فترة رئاسته مضيفا : عندها أبلغني أن مجلس الادارة اجتمع وبالاجماع اتفق على منحي الرئاسة الشرفية.