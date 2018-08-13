تركي آل الشيخ: بيراميدز لم يتفاوض لضم لاعبين من الأهلي

أحمد صبرى:نفى تركي ال الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية تفاوض نادى بيراميدز الذي يعتبر أحد مستثمرين مع لاعبين من النادى الاهلى مؤكدا أنه فى حال رغبة النادى ضم احد اللاعبين سيتم التواصل مع مجلس إدارة ناديه .وأضاف فى منشور له على موقع فيس بوك : غير صحيح عن تفاوض بيراميدز مع لاعبين من النادي ا

أحمد صبرى:

نفى تركي ال الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية تفاوض نادى بيراميدز الذي يعتبر أحد مستثمرين مع لاعبين من النادى الاهلى مؤكدا أنه فى حال رغبة النادى ضم احد اللاعبين سيتم التواصل مع مجلس إدارة ناديه .

وأضاف فى منشور له على موقع فيس بوك : غير صحيح عن تفاوض بيراميدز مع لاعبين من النادي الأهلي …

وأي لاعب نريده سيتم التفاوض مع مجلس إدارة ناديه مباشرة … وهذا يشمل حتى انتقال أي لاعب للدوري السعودي … وأي لاعب يستخدم اسم بيراميدز للضغط على فريقه لا مكان له عندنا … السماسرة بتعرض لكن نحن نأتي البيوت من أبوابها .

وأوضح : عرض علينا لاعبين من نادي شقيق … واحد منهم في الشتاء بشكل مباشر والآخر عن طريق الكوبري بفريق أوروبي … وتم رفض الفكرة تماماً … إذا لم نقدم مايدعم نادي القرن فلن نكون سبب في أي هزه فيه … ده فخر الكره العربيه والافريقيه.