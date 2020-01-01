تركي آل الشيخ : القرار في الأهلي للخطيب ومجلس إدارته فقط وأنا واحد من الجمهور

قال إنه سيجري عملية جراحية قريباً في الولايات المتحدة.

أكد تركي آل الشيخ مستشار الديوان الملكي السعودي ورئيس هيئة الترفيه إن القرار في النادي الأهلي لرئيسه محمود الخطيب ومجلس الإدارة وأنه فرد من الجهور فقط، بعد أنباء عن تعيينه رئيسا شرفيا للنادي .

وفي منشور له على صفحته بفيسبوك، قال “زارني أخي الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، زيارة ودية وشرف بيت أخوه وأخذته في جوله في موسم الرياض واطمئن على صحتي حيث هعمل عملية جراحية قريباً في الولايات المتحدة”.

وأضاف تركي آل الشيخ : دعوته لزيارتي هناك وعمل فحص آخر مع طبيب متخصص هناك”.

وأوضح أن “الجو كان وديا وأخويا ولم يتم التطرق لأي شي رياضي”

وتابع آل الشيخ: “أنا الآن واحد من الجمهور والقرار عند الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته فقط بتوفيق لنادي القرن وأكبر نادي في الشرق الأوسط”.