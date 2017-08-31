تركيب كسوة الكعبة المشرفة اليوم

المال خاص تكتسى الكعبة المشرفة بمدينة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، التاسع من شهر ذى الحجة، كسوتها الجديدة على يد 86 فنيا وصانعا؛ جريا على عادة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى بالمملكة السعودية فى مثل هذا اليوم من كل عام. وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"،

المال خاص

تكتسى الكعبة المشرفة بمدينة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، التاسع من شهر ذى الحجة، كسوتها الجديدة على يد 86 فنيا وصانعا؛ جريا على عادة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى بالمملكة السعودية فى مثل هذا اليوم من كل عام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، فى تقرير لها اليوم، أن أنظار المسلمين تتجه إلى رحاب بيت الله الحرام، حيث تجرى مراسم استبدال كسوة الكعبة المشرفة القديمة بأخرى جديدة صُنِعَت من الحرير الخالص والذهب فى مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة فى مكة المكرمة.

وقال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى بالمملكة السعودية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، إن الجهة المختصة فى الرئاسة تبدأ مراسم تغيير الكسوة الجديد للكعبة فجر اليوم الخميس.. مشيرا إلى أنه سيتم إنزال الكسوة القديمة وإبدالها بأخرى جديدة، فيما تُنقل المراسم عبر البث المباشر من الموقع الإلكترونى للرئاسة العامة.

من جانبه، قال مدير عام مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة بالمملكة السعودية الدكتور محمد عبدالله باجودة إن تقليد الكسوة يتم مع بداية شهر ذى الحجة من كل عام؛ فتسلم كسوة الكعبة الجديدة إلى كبير سدنة الكعبة المشرفة ليتم فجر يوم التاسع من شهر ذى الحجة إنزال الكسوة القديمة للكعبة وإلباسها الجديدة.. مشيرا إلى استمرار العمل فيها حتى صلاة العصر من اليوم ذاته ثم تعود الكسوة القديمة إلى مستودع المصنع للاحتفاظ بها.

وأشار إلى أنه يعمل فى مصنع كسوة الكعبة المشرفة أكثر من 240 صانعا وإداريا موزعين فى أقسامه المزودة بآلات حديثة ومتطورة فى عمليات الصباغة والنسج والطباعة والتطريز والخياطة، وتشمل الأقسام: “الحزام وخياطة الثوب والمصبغة والطباعة والنسيج الآلى واليدوى وتجميع الكسوة”، إضافة إلى أكبر ماكينة خياطة فى العالم من ناحية الطول حيث يبلغ طولها 16 مترا وتعمل بنظام الحاسب الآلي، وأيضا أقسام لمختبر والخدمات الإدارية والصحية للعاملين فى المصنع.

وأوضح باجودة أن تكلفة صناعة كسوة الكعبة المشرفة تُقدر بأكثر من 22 مليون ريال سعودى سنويا، شاملة المواد المستهلكة وأجور العاملين.. لافتا إلى أن الكسوة تستهلك حوالى 700 كيلو جرام من الحرير الخام الذى تتم صباغته داخل المصنع باللون الأسود و 120 كيلو جراما من أسلاك الفضة والذهب مبطنة من الداخل بقماش من القطن الأبيض المتين.

ولفت مدير عام مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة بالمملكة السعودية إلى أن كسوة الكعبة المشرفة تُستبدل باستخدام سلم كهربائى يُثبت على قطع الكسوة القديمة من على واجهاتها الأربع، ثم تُثبت القطع فى 47 عروة معدنية فى كل جانب ومثبتة فى سطح الكعبة، ليتم بعد ذلك فك حبال الكسوة القديمة ووضع مكانها الكسوة الجديدة.

وأشار إلى أن الكسوة تتشح من الخارج بنقوش منسوجة بخيوط النسيج السوداء “بطريقة الجاكارد”، كُتب عليها لفظ “لا إله إلا الله محمد رسول الله” و”سبحان الله وبحمده” و”سبحان الله العظيم” و”يا حنان يا منان يا الله”.. مضيفا أن هذه العبارات تتكرر على قطع قماش الكسوة جميعها وعلى ارتفاع تسعة أمتار من الأرض بعرض 95 سنتيمترا، فيما يُثبت حزام الكعبة المشرفة وتُستبدل مرة كل عام، بينما كسوتها الداخلية ذات اللون الأخضر لا تُستبدل إلا على فترات متباعدة حسب ما تدعو إليه الحاجة لعدم تعرضها للعوامل الجوية.