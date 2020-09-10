«تركيب ريموت للتحكم بالاستهلاك».. ضبط فني بشركة الكهرباء تلاعب في العدادات

قال المتهم إنه فصل لمبة الأعطال الخاصة بالعدادات، لعدم معرفة عما إذا كان تم التلاعب فيهم من عدمه.

كشفت الأجهزة الأمنية عن تلاعب فني بشركة الكهرباء بالعدادات مسبوقة الدفع، وتمكين آخرين من سرقة التيار الكهربائي، عن طريق توصيل دوائر إلكترونية يتم من خلالها التحكم بها عن بعد عن طريق ريموت كنترول، وعدم استهلاك الحساب الحقيقي.

تلاعب في عدادات الكهرباء

ترجع التفاصيل، إلى تأكيد تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة الكهرباء، أن فني بشركة كهرباء جنوب القاهرة – مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، أقدم على تركيب دوائر إلكترونية للعدادات مسبوقة الدفع، ويتم من خلالها التحكم عن بعد عن طريق ريموت كنترول، مما يؤدى إلى فصل الجهد عن دائرة العداد، وعدم احتساب الاستهلاك الصحيح، على الرغم من توصيل التيار الكهربائي للعداد نظير تحصله على مبالغ مالية من المشتركين، مما يعد اختلاس وإهدار للمال العام وإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أسفرت عن ضبطه. فني بشركة الكهرباء متهم في التلاعب بالعدادات

وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكابه 14 واقعة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، ومركز شرطة كرداسة بالجيزة.

المتهم: أفصل لمبة الأعطال لعدم العلم بالتلاعب

وأضاف المتهم أنه فصل لمبة الأعطال الخاصة بالعدادات لعدم معرفة عما إذا كان تم التلاعب فيهم من عدمه.

وبإرشاد المتهم ضبطت العدادات والدوائر الكهربائية، والريموت كنترول الخاص بكل منهم.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة، بشتى صورها لا سيما جرائم إهدار المال العام التى تضر بالاقتصاد القومى للبلاد.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.