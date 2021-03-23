تركيب خطوط جديدة لإنتاج ذخائر المدفعية بمصنع «99 الحربى»

كشف خالد زكى، رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربى)، عن أن المصنع يعمل حاليًا على تركيب أحدث خطوط لإنتاج ذخائر المدفعية، بالتعاون مع شركة إيطالية لنقل آخر ما وصلت إليه تكنولوجيا التصنيع.

رئيس المصنع لـ “المال”: المشروع يدخل الخدمة خلال يونيو المقبل

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربى) فى تصريحات خاصة لـ “المال”، أن خطوط الإنتاج الجديدة ستدخل الخدمة خلال شهر يونيو المقبل.

وأوضح زكى، أن “حلوان للصناعات الهندسية” تنتج كل الأجزاء المعدنية للذخيرة المتوسطة والثقيلة “ذخيرة المدفعية والدبابات”.

أما بالنسبة لإنتاج الذخائر النمطية فأكد رئيس مجلس إدارة (مصنع 99 الحربى) أن الشركة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى للقوات المسلحة من الذخائر.

ووضعت وزارة الإنتاج الحربي، خطة بالتعاون مع وزارة الدفاع لتطوير صناعة الأسلحة والذخائر المنتجة داخل الشركات التابعة، بإجمالى استثمارات بلغت نحو 7.5 مليار جنيه.

وتشمل الخطة تحديث وإضافة 84 خط إنتاج، وبعد تطبيقها لن تستورد مصر طلقة ذخيرة واحدة، وفق تأكيد الوزارة.

وتستهدف مصر تصنيع سلاحها بأيدى أبنائها، وقسمت وزارة الإنتاج الحربى تكلفة خطة التطوير على 3 سنوات لتنفيذها بشكل جيد.