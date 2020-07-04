تركيب بوابة تعقيم بجهود ذاتية بمصنع الوجبة المدرسية في مرسى مطروح

شهدت محافظة مطروح تركيب بوابة تطهير وتعقيم بجهود ذاتية بمصنع الوجبة المدرسية وذلك حرصا على سلامة العاملين وحمايتهم من انتشار فيروس كورونا مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمحافظة .

وتم تركيب البوابة عن طريق عمال المصنع الذين تمكنوا من تصنيعها ذاتيا وبتكلفة مالية منخفضة مع تركيب كافة إجزائها سواء من جسم البوابة والموتور وأجهزة الإحساس الإليكترونى بمجرد عبور الشخص للبوابة تقوم أجهزة الرش والتعقيم بعملها.

ضرورة المتابعة المستمرة والرقابة على المطاعم والمحلات

وفي سياق آخر شدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على ضرورة المتابعة المستمرة والرقابة على المطاعم والمحلات ومتابعة المعروض من السلع الغذائية والماكولات والتأكد من سلامتها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين خاصة عقب قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة التشغيل لتلك المنشآت وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا

وقامت لجنة الرقابة على المطاعم والمحلات برئاسة الادارة العامة للسياحة والمصايف فى محافظة مطروح وبمشاركة كل من الطب البيطري والصحة وشرطة المرافق ومديرية التموين ولقوى العاملة والحماية المدنية وإدارة التراخيص بمجلس المدينة وادارة البيئة اسفرت عن اعدام ٤٩ كجم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الادمى وتحرير ١٠محاضر و٦ انذارات لمخالفات خاصة بعدم النظافة وعدم وجود شهادات الصحية واشغال الطريق.