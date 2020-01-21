تركيب بلاط إنترلوك بالشوارع الضيقة لأول مرة في مطروح

بدأ مركز ومدينة مرسى مطروح أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بمنطقة السواني، والذي يتم تركيبه بالشوارع الضيقة لأول مرة بالمدينة، بين المنازل ليعطي شكلا حضاريا ويضمن عدم تراكم مياه الأمطار.

وتفقد اللواء وليد المعداوي رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح اليوم، أعمال تركيب البلاط، كما استمع لمطالب المواطنين بالمنطقة الذين رحبوا بوضع الإنترلوك بدلا من الشوارع الترابية التي تعيق المارة بسبب مياه الأمطار، وعدم القدرة على رصف الشارع لصعوبة دخول المعدات بالشوارع الضيقة.

يأتي ذلك استمرارا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة وسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية للكهرباء والإنارة بمنطقة السواني.

كما تابع رئيس المدينة أعمال تحويل منطقة السواني من هوائي لكابلات أرضية ومتابعة موقف زرع أعمدة الإنارة الجديدة بإجمالي 40 عامود وتركيب كشافات الليد بمنطقة السواني الموازية للمقابر الشرقية بداية من شارع الإمام مالك والشوارع الفرعية لمنطقة السواني قبل أعمال الرصف .