تركيب الخيم بالمنطقة الخضراء.. «شئون البيئة» يتابع أعمال التجهيز لـ مؤتمر المناخ cop27

أجرى الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، يرافقه ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية والدكتور كريم مرسى مستشار الوزيرة للقطاع الخاص ، والمهندسة سماح صالح مدير عام التنمية البيئية ورئيس وحدتى المرأة والتنمية المستدامة، زيارة تفقدية لمدينة شرم الشيخ للوقوف على الأعمال التى تتم بالمنطقتين الزرقاء والخضراء للمؤتمر.. تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال التجهيزات الخاصة بمؤتمر المناخ القادم cop27.

كما قام الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، بمتابعة الأعمال الخاصة بالمنطقة الخضراء ، مشيرا الى أنه تم الإنتهاء من تركيب الخيم بالمنطقة الخضراء ، وجارى العمل على قدم وساق لخروج المؤتمر بصورة مشرفة أمام العالم، حيث تقام تلك المنطقة على مسافة قريبة من المنطقة الزرقاء، كمنصة تمكن مجتمع الأعمال والشباب والمرأة والمجتمع المدني والسكان المحليين والأوساط الأكاديمية والفنانين ومجتمعات الموضة من جميع أنحاء العالم من التعبير عن أنفسهم وسماع أصواتهم، وتسمح بتوفير حلقة وصل بين هذه الفئات والوفود الرسمية المشاركة في المؤتمر والمفاوضيين للاستماع والاطلاع على مختلف الرؤى والأفكار والحلول المقترحة والنماذج الناجحة بما يساعد على تسريع وتيرة العمل المناخي.

كما قام ابو سنه وفريق عمل الوزارة بمتابعة آخر مستجدات أعمال الإنشاءات بالمنطقة الزرقاء للمؤتمر، والتأكد من وصول كافة الخدمات بالمنطقة، وتفقد قاعة المؤتمرات والأعمال الخاصة بالقاعات وتجهيزها بأحدث التكنولوجيات، مشيرا الى أنتهاء الكثير من الأعمال بها.

كما تم ولأول مرة التشاور مع مقدمى خدمات الطعام خلال فترة انعقاد المؤتمر ، وقد تم الاتفاق على إجراء قياس لإجمالى إنبعاثات الكربون الناتجة عن أستهلاك الطعام الذى سيتم تقديمة خلال أيام المؤتمر ، كما تم الاتفاق على توفير قوائم طعام منخفضة الكربون، وذلك ضمن قوائم الطعام التى ستقدم بالمؤتمر ، وسيتم قياس مدى الإقبال عليها ، حيث ستقوم وزارة البيئة بتقديم الدعم الفنى للقائمين على تقديم الطعام للقيام بعملية القياس .