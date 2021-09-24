استثمار

تركيب أول برج اتصالات داخل أراضى مشروع الـ1.5 مليون فدان

بمنطقة المغرة جنوب العلمين
مدحت إسماعيل 7:12 م, الجمعة, 24 سبتمبر 21 7:12 م, الجمعة, 24 سبتمبر 21

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أعلنت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى المليون ونصف المليون فدان، عن بدء تركيب أول برج إتصالات داخل أراضى المشروع القومى، بمنطقة المغرة جنوب العلمين، وذلك فى إطار الخطة الموضوعة مؤخراً من جانب الشركة، برئاسة اللواء عمرو عبد الوهاب – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد – من أجل سرعة مد وتجهيز شبكة الاتصالات وتركيب أبراج إرسال المحمول داخل أراضى المشروع القومى الـ ١.٥ مليون فدان فى منطقة المغرة.

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تشمل أعمال تجهيز شبكة الإتصالات إنشاء وتركيب عدد 4 أبراج إرسال داخل أراضى المشروع فى منطقة المغرة، فى حين تم بالفعل إنهاء التركيبات لـ3 أبراج ربط أخرى تقع عند منطقة العلمين، من المقرر أن تقوم بتقوية الإرسال وربط شبكة الاتصالات داخل أراضى المليون ونصف المليون فدان فى المغرة بالشبكة الرئيسية.

وأضافت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، فى بيانها الصادر اليوم، أنها تعكف حالياً على سرعة الانتهاء من جميع الأعمال والتجهيزات اللازمة لتركيب الأبراج ومد الشبكات، وكذا التواصل بشكلٍ يومى مع كافة الأجهزة والجهات المختصة، المعنية بإنهاء وتشغيل شبكة الإتصالات فى المغرة، وذلك استعداداً لبدء التجريب التنفيذى للشبكة خلال الأسابيع القليلة القادمة، وتوفير أفضل خدمة اتصالات ممكنة لصالح المنتفعين بأراضى المشروع.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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