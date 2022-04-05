تركيبات دوائية مغشوشة وقناة بدون ترخيص.. تفاصيل حبس خبيرة تخسيس شهيرة (صور)

كشفت أجهزة الأمن عن تفاصيل القبض على خبيرة تخسيس شهيرة تدعى “د.س” وحبسها، وذلك عقب رصد ظهورها على بعض القنوات الفضائية والإدعاء بقدرتها على تصنيع تركيبات دوائية للتخسيس، وعلاج النحافة والترويج لمنتجات علاجية تصنعها.

بدأت التفاصيل، برصد وتتبع الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، لنشاط المذكورة للوقوف على أبعاده، وتبين أنها حاصلة على بكالوريوس خدمة اجتماعية -مقيمة بالقاهرة- وأنشأت وأدارت قناة على موقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب”، وصفحات على موقع التواصل الاجتماعى”فيس بوك” بدون ترخيص من الجهات المعنية، والترويج لمنتجات علاجية تصنعها من خلال إعلانات تصورها وتبثها دون ترخيص من الجهات المختصة، بالإشتراك مع مندوب تابع له.

وأضافت التحريات أنهما يتاجران في أدوية يتم تصنيعها من مكونات مجهولة دون إتخاذ الاشتراطات الصحية اللازمة، للحفاظ على صحة المواطنين بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثاني، وبحوزته سيارة ملك أحد أصدقائه، هاتف محمول بفحصة فنيًا تبين إحتوائه على آثار ودلائل لإدارته العمل اليومي لتحركات البيع وتوصيل الطلبات، محادثات صوتية من المتهمة الأولى عن عمليات توصيل الطلبات والمنتجات، مجموعة من العقاقير الطبية مجهولة المصدر.

وأمكن ضبط المتهمة الأولى وبحوزتها هاتف محمول بفحصه فنيًا، تبين أنه يحوى آثار ودلائل تؤكد نشاطها على النحو المشار إليه، وبمواجهة المتهمين أقرا ملكيتهما للمضبوطات وارتكابهما تلك المخالفات بقصد تحقيق الربح المادي.

واتخذت الإجراءات القانونية وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.