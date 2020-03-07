تركيا : 143 ألف مهاجر عبروا أراضينا إلى اليونان

عدد المهاجرين الذين عبروا الأراضي التركية إلى اليونان تجاوز الـ143 ألف مهاجر

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن عدد المهاجرين الذين عبروا الحدود التركية باتجاه اليونان بلغ 143 ألف مهاجر.

لافتا إلى أن قوات الأمن التركية بدأت منذ الليلة الماضية منع القوات اليونانية من رد المهاجرين إلى الحدود التركية، حسبما ذكرت سبوتنك الروسية.

وقال صويلو خلال مؤتمر صحفي صباح اليوم السبت “عدد المهاجرين الذين عبروا الأراضي التركية إلى اليونان تجاوز الـ143 ألف مهاجر، وهذه بداية”.

مضيفا: “منذ الليلة الماضية بدأت قوات الأمن التركية منع اليونان من رد المهاجرين”.

وتابع صويلو إن “المهاجرين يعبرون إلى اليونان سيرًا على الأقدام عبر نهر مريج نتيجة انخفاض مسنوب المياه”.

وقالت تركيا في 28 فبراير إنها ستسمح للمهاجرين بعبور الحدود إلى أوروبا.

مضيفة أنها لن تمنع من الآن فصاعدًا مئات الآلاف من اللاجئين في ظل احتمال حدوث موجة نزوح جديدة نتيجة تصاعد القتال في شمال غرب سوريا.

واتهمت تركيا الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة باستخدام المهاجرين كأدوات سياسية والسماح “بانتهاك” القانون الدولي بعدما قال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إنهم سيعملون على منع الهجرة غير الشرعية إلى التكتل.

وناشد الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة المهاجرين على الحدود التركية الكف عن محاولة عبور الحدود إلى اليونان لكنه لمح إلى احتمال تقديم المزيد من المساعدات لأنقرة مع دخول الأزمة أسبوعها الثاني.