تركيا.. 111% ارتفاع في عجز الميزان الجاري

سجلت تركيا ارتفاعا في عجز في الميزان الجاري التركي على أساس سنوي بأكثر من 111%، ما يزيد الضغط على أداء الليرة التركية، تزامنا مع ارتفاع معدلات البطالة معدل البطالة، حسبما ذكر موقع إنفيستينج دوت كوم.

ويتم تداول الليرة التركية خلال تعاملات اليوم الإثنين بالقرب من أدنى مستوياتها على الإطلاق حيث تحوم بالقرب من 18.6529 ليرة دولار تزامنا مغ بلوغ التضخم أعلى مستوياته في 24 عام بالقرب من 84%.

وفقدت الليرة 44 % من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي 2021، وانخفضت العملة التركية بنحو 29 % مقابل الدولار هذا العام، وزاد التضخم إلى أعلى معدل منذ تولي الرئيس رجب طيب أردوغان السلطة قبل عقدين.

بيانات هامة

وفقًا لبيانات البنك المركزي التركي التركي اليوم الإثنين سجل عجز الحساب الجاري بنهاية أكتوبر الماضي 360 مليون دولار مقابل توقعات بتسجيل عجز في حدود 1.62 مليار دولار ومقابل عجز فعلي في سبتمبر بلغ حوالي 2.97 مليار دولار.

بينما وخلال فترة 10 أشهر سجل عجز الحساب التركي ما يقرب من 42 مليار دولار في الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2022 وشهد شهر يناير تسجيل أكبر عجز خلال العام بقيمة 7.11 مليار دولار.

وعلى أساس سنوي ارتفع عجز الحساب الجاري التركي بأكثر من 111% بعد التحول من فائض خلال أكتوبر 2021 بقيمة 3.16 مليار دولار مقابل العجز الحالي في أكتوبر الماضي.

أرقام البطالة

وبالتزامن مع عجز الحساب الجاري التركي جاءت بيانات البطالة التي كشفت عن ارتفاع معدلات البطالة في بلاد الأناضول من مستويات 10.1% خلال سبتمبر 2022 إلى مستويات 10.2% خلال أكتوبر الماضي.

وعلى صعيد أسبوعي ارتفع معدل البطالة للأشخاص الذين يتلقون إعانات إلى 1.2 %، وهو أعلى مستوى منذ مارس من 1.1% في الأسبوع السابق، ويشير هذا إلى أن العاطلين يستغرقون وقتا أطول قليلا للعثور على عمل.