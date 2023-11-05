تركيا ورومانيا أبرز الدول المستقبلة للملح عبر موانئ اقتصادية قناة السويس

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم، عن استمرار شحن الملح والصودا الكاوية وتفريغ رخام بموانئ شرق وغرب بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

فقد استقبل ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية السفينة BR BROTHER القادمة من تركيا لشحن 10 آلاف طن من الملح والتصدير إلى مونتينجرو .

كما انتهى الميناء من شحن السفينة RAYES القادمة من قبرص وذلك لشحن 5 آلاف طن ملح إلى رومانيا.

كما شهد ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية نشاطاً ملحوظاً فى حركة سفن البضائع العامة، حيث استقبل السفينة CHEMICAL VOYAGER لشحن 8 آلاف طن صودا كاوية لتغادر السفينة فور انتهاء عمليات الشحن إلى تركيا، كما استقبل الميناء السفينة NEPTUN القادمة من اليونان وذلك لتفريغ 4200 طن رخام، وسوف تغادر السفينة فور انتهاء عمليات التفريغ مستكملة رحلتها البحرية إلى تركيا.

وفى هذا الصدد تتخذ إدارة موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جميع الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية داخل الميناء، لتسهيل عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.