تركيا ضمن قائمة أكبر 10 دول مستوردة لمواد البناء المصرية

احتلت تركيا المرتبة الثامنة فى قائمة أكبر 10 دول مستوردة لمواد البناء المصرية خلال أول 6 شهور من 2022 – الفترة من يناير إلى يونيو – لتسجل صادرات القطاع إليها 106 ملايين دولار، مقابل 134 مليون دولار خلال نفس الفترة المماثلة من 2021، وفق تقرير للمجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء حصلت «المال» على نسخة منه.

وزادت صادرات مواد البناء إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 7% خلال أول 6 شهور من 2022 – الفترة من يناير إلى يونيو –لتسجل 117 مليون دولار، مقارنة بـ 109 ملايين دولار خلال نفس الفترة المماثلة من 2021.

وارتفعت صادرات القطاع إلى السعودية بنحو 102% خلال أول 6 شهور من 2022 – الفترة من يناير إلى يونيو – لتسجل 290 مليون دولار، مقابل 144 مليون دولار خلال نفس الفترة المماثلة من 2021.

يذكر أن صادرات مواد البناء قفزت خلال أول 6 شهور من 2022 – الفترة من يناير إلى يونيو – بنحو 20% لتسجل 3 مليارات و693 مليون دولار، مقارنة بـ 3 مليار و80 مليون دولار خلال نفس الفترة المماثلة من 2021.