تركيا: سفينة حبوب أوكرانية ترسو في اسطنبول مساء اليوم الثلاثاء

قال ممثل تركيا في مركز التنسيق المشترك في إسطنبول اليوم الثلاثاء، إن من المتوقع أن ترسو أول سفينة تنقل الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، منذ بدء الحرب في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، قبالة إسطنبول مساء الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وفي مؤتمر صحفي في مركز التنسيق المشترك، قال الجنرال أوزجان ألتونبوداك إن السفينة تبحر كما هو مخطط لها.

وغادرت أول شحنة من الحبوب الأوكرانية ميناء أوديسا عبر السفينة رازوني التي ترفع علم سيراليون أمس الإثنين، وهي المرة الأولى منذ شهور التي تنقل فيها كييف الحبوب إلى الدول المشترية.

وسيتم تفتيش السفينة على يد مسؤولين روس وأتراك وأوكرانيين ومن الأمم المتحدة.

وتراقب الأطراف الأربعة الشحنات وتجري عمليات التفتيش من مركز التنسيق المشترك في إسطنبول.

وقال مسؤول تركي كبير اليوم الثلاثاء، إن بلاده تتوقع أن تغادر سفينة حبوب واحدة تقريبا الموانئ الأوكرانية كل يوم، ما دام الاتفاق الذي يضمن المرور الآمن قائما، وذلك بعد أن غادرت أول سفينة منذ بدء الحرب ميناء أوديسا بسلام أمس الإثنين.

وأظهرت بيانات ريفينيتيف أيكون أن السفينة الأولى، رازوني، التي تحمل 26527 طنا من الذرة إلى لبنان، كانت تبحر في غرب البحر الأسود قبالة دلتا الدانوب الرومانية في الساعة 0714 بتوقيت جرينتش، في منتصف الطريق تقريبا إلى المياه التركية، حيث سيتم تفتيشها يوم الأربعاء.

وأصبح الإبحار ممكنا بعد أن توسطت تركيا والأمم المتحدة في اتفاق بين روسيا وأوكرانيا الشهر الماضي لتصدير الحبوب والأسمدة- في انفراجة دبلوماسية نادرة في صراع أصبح حرب استنزاف طويلة الأمد.