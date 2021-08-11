تركيا ستبدأ التعليم وجها لوجه العام الدراسي الجاري

ارتفعت الحالات اليومية المصابة بكوفيد-19 في تركيا

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة الأربعاء إن بلاده ستبدأ التعليم وجها لوجه كما هو مقرر، وسيتعين اختبار البالغين غير المطعمين بشكل دوري ضد كوفيد-19.

بدء التعليم وجها لوجه

وأضاف :” من غير المحتمل لنا التنازل عن التعليم وجها لوجا.. سنتخذ التدابير الضرورية لحماية الطلاب وأسرهم.”

وأشار قوجة إلى أن التطعيم صار واجبا وبات لا يمكن تركه لاختيار الناس، مضيفا أن المدرسين والمعلمين وأسر الطلاب يتعين تطعيمهم.

وتابع قوجة ” التطعيم ينبغي أن يصير واجبا على الشركات.. والتعليم سيستمر، والناس الذي لم يتلقوا التطعيمات يجب أن يقدموا شهادة تثبت سلبية اختبار الفيروس بشكل دوري.”

وارتفعت الحالات اليومية المصابة بكوفيد-19 في تركيا صعودا من قاع بلغ 4 آلاف حالة مطلع يوليو لتصل إلى أكثر من 20 ألف حالة خلال آخر أسبوعين، وذلك منذ أن أرخت السلطات قيودا مرتبطة بالجائحة.

وحصل نصف البالغين الأتراك بحلول الأربعاء على ما لا يقل عن جرعتين من لقاح كوفيد-19، بحسب تدوينة لجوقة على تويتر.

وأعطت تركيا ما يقرب من 6 ملايين جرعات ثالثة للعاملين في مجال الرعاية الصحية ولمن هم أكبر من 50 عاما. وتخطط تركيا لفتح المدارس في سبتمبر القادم.