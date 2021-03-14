تركيا تورد 54.5% من احتياجات الاتحاد الأوروبى من الأتوبيسات والمركبات التجارية

تمكنت تركيا من توريد نحو %54.5 من احتياجات الاتحاد الأوروبى من الأتوبيسات والسيارات التجارية خلال فترة الشهور الإحدى عشر الأولى من 2020 والتى تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 5.6 مليار يورو؛ إذ بلغت قيمة صادرات تركيا لدول الاتحاد نحو 3.1 مليار يورو خلال هذه الفترة مقابل نحو 4.3 مليار يورو خلال نفس الفترة من عام 2019 بانخفاض قدره %29.2، ومع ذلك حافظت تركيا على مركزها الأول بين الدول الأكثر توريدًا لدول الاتحاد الأوروبى.

الجدير بالذكر أن واردات الاتحاد الأوروبى من الأتوبيسات والسيارات التجارية قد انخفضت خلال الفترة من يناير وحتى نهاية نوفمبر من عام 2020 إلى نحو 5.6 مليار يورو مقابل 7.5 مليار يورو خلال نفس الفترة من عام 2019 بانخفاض قدره %24.4.

وفق ما تكشف عنه أحدث تقارير الرابطة الأوروبية لمصنعى السيارات؛ حلت جنوب أفريقيا فى المركز الثانى بين أكثر الدول توريدًا للأتوبيسات والسيارات التجارية إلى الاتحاد الأوروبى خلال فترة الشهور الـ 11 الأولى من العام السابق بحصة سوقية %16.5 بعد بلوغ صادراتها إلى دول الاتحاد نحو 930 مليون يورو مقابل مليار و36 مليون يورو فى نفس الفترة من عام 2019 بانخفاض تبلغ نسبته %10.2.

وجاءت المملكة المتحدة فى المركز الثالث بحصة سوقية %10 بواقع 568 مليون يورو مقابل 752 مليون فى فترة الشهور الإحدى عشر الأولى من عام 2019 بانخفاض تبلغ نسبته %24.5.

وحلت الصين فى المركز الرابع بقيمة 237 مليون يورو مقابل 135 مليون يورو فى أول 11 شهرًا من عام 2019 بزيادة تبلغ نسبتها %76.2 لتستحوذ على حصة سوقية تبلغ %4.2، وبذلك تكون الصين إلى جانب النرويج الدولتين الوحيدتين اللتين حققتا زيادة فى قيمة صادراتهما من الأتوبيسات والسيارات التجارية إلى الاتحاد الأوروبى خلال فترة الشهور الإحدى عشر الأولى من العام السابق، وذلك بالمقارنة مع بقيمة الدول ضمن قائمة أعلى 10 دول موردة إلى الاتحاد الأوروبى.

وكان المركز الخامس من نصيب تايلاند التى وردت أتوبيسات وسيارات تجارية إلى الاتحاد الأوروبى بقيمة 164 مليون يورو مقابل 321 مليون يورو بانخفاض قدره %48.9 مستحوذة على حصة سوقية %2.9، وتبعتها فى المركز السادس المغرب التى تعتبر الدولة العربية الوحيدة ضمن قائمة أعلى 10 موردين لدول الاتحاد، بحصة سوقية %2.8 بواقع 160 مليون يورو مقابل 192 مليون بانخفاض قدره %16.7.