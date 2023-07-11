تركيا توافق على مساعي السويد الانضمام لحلف الأطلسي

منح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الضوء الأخضر لإحالة الطلب الذي تقدمت به السويد للانضمام لحلف شمال الأطلسي إلى البرلمان، في مسعى من شأنه أن يُسدل الستار على مناقشات استغرقت شهورا بخصوص هذه المسألة التي أثرت على التحالف العسكري وسط استمرار الحرب في أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتقدمت السويد وفنلندا بطلبين للحصول على عضوية الحلف العام الماضي متخليتين عن سياسة عدم الانحياز العسكري التي استمرت خلال الحرب الباردة على مدى عقود.

وبينما نالت فنلندا الموافقة على الانضمام للحلف في أبريل، يواجه طلب السويد رفضا حتى الآن من تركيا والمجر. وتواصل ستوكهولم سعيها للانضمام إلى الحلف خلال قمة فيلنيوس التي تنطلق يوم الثلاثاء.

وقال الأمين العام لحلف الأطلسي ينس ستولتنبرج في مؤتمر صحفي: “يسرني أن أعلن… أن الرئيس أردوغان وافق على إحالة بروتوكول انضمام السويد إلى البرلمان التركي في أقرب وقت ممكن والعمل عن كثب مع البرلمان لضمان التصديق عليه”، ووصف هذه الخطوة بأنها “تاريخية”.

وكان ستولتنبرج قد عقد محادثات مع أردوغان ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون لعدة ساعات عشية القمة ضمن مساعيه لكسر الجمود بين الجانبين.

ومنذ شهور يقول أردوغان إن انضمام السويد يتوقف على تنفيذ اتفاق أُبرم الصيف الماضي خلال قمة الحلف في مدريد، مضيفا أنه ينبغي ألا يتوقع أحد تنازلات من أنقرة.