تركيا تهاجم الرئيس الفرنسي وتتهمه بتعريض مصالح أوروبا للخطر

دانت تركيا ، اليوم الخميس، تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي انتقد فيها تحركات أنقرة في شرق المتوسط، متهمة ماكرون بأنه يعرض مصالح أوروبا للخطر.

وكان الرئيس الفرنسي قد قال الخميس، إنه سيسعى لاعتماد موقف أوروبي موحد تجاه التصعيد التركي في شرق المتوسط، وطالب قادة أوروبا بأن يكونوا أكثر حزما تجاه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقالت وزارة الخارجية التركية إن “الرئيس ماكرون أدلى مجددا بتصريحات وقحة”، معتبرة أن رئيس الدولة الفرنسي “يعرض للخطر مصالح أوروبا والاتحاد الأوروبي”، حسبما نقلت “فرانس برس”.

وأضاف ماكرون خلال مؤتمر صحفي قبيل قمة مجموعة دول المتوسط الأوروبية عن تضامنه مع اليونان، مؤكدا أنه سيسعى لاعتماد موقف أوروبي موحد تجاه التصعيد التركي في شرق المتوسط.

وأضاف الرئيس الفرنسي: “نريد تجنب أي تصعيد في أزمة شرق المتوسط، لكن على تركيا أن توضح نواياها”.