تركيا تنجح في جمع 2.25 مليار دولار في أول طرح للسندات الدولية بعد الزلزالين

نجحت تركيا في جمع 2.25 مليار دولار في أول طرح لها للسندات الدولية في أعقاب الزلزالين المدمرين اللذين ضربا البلاد الشهر الماضي.

وقال بيان لوزارة الخزانة والمالية التركية، إنها باعت سندات مقومة بالدولار تستحق في 14 مارس 2029 بعائد 9.5 بالمائة، وفقا لوكالة أنباء البحرين “بنا”، اليوم الخميس.

أول طرح للسندات الدولية

وأوضحت، أن نحو 200 مستثمر تقدموا بعروض لشراء السندات، مع بيع 35 بالمائة للمستثمرين في المملكة المتحدة ، و21 بالمائة في الولايات المتحدة، و 19 بالمائة في تركيا، و 14 بالمائة في أوروبا، و 10 بالمائة في الشرق الأوسط.

وجمعت تركيا حتى الآن هذا العام 5 مليارات دولار من الديون الدولية عبر طرحين يمثلان نصف هدفها البالغ 10 مليارات دولار لعام 2023، كما تمكنت من الحصول على 11 مليار دولار عبر مبيعات السندات الدولية في 2022.