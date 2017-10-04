تركيا تقيم مخيمًا للاجئي الروهينجا في جزيرة ببنجلاديش

الأناضول قال مولود جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركي، إن بلاده طلبت من بنجلاديش تخصيص جزيرة لها من أجل إنشاء مخيم لإيواء مسلمي "الروهينجا"، الهاربين من إقليم أراكان في ميانمار. ونقلت وكالة "الأناضول" التركية، عن أوغلو قوله: "تركيا ستعمل على…

الأناضول



قال مولود جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركي، إن بلاده طلبت من بنجلاديش تخصيص جزيرة لها من أجل إنشاء مخيم لإيواء مسلمي “الروهينجا”، الهاربين من إقليم أراكان في ميانمار.

ونقلت وكالة “الأناضول” التركية، عن أوغلو قوله: “تركيا ستعمل على إنشاء مخيمات لمسلمي (الروهينجا)، في الجزيرة التي يتم التباحث حولها مع بنجلاديش، وحول ما إذا كانت هناك ظروف تسمح بذلك”، مشيرًا إلى وجود دول ومنظمات ترغب فى التعاون معها في هذا الإطار.

وتابع أوغلو: “علينا أن نقدم على هذه الخطوة، حتى وإن لم يرغب أحد بالتعاون، لأنه دين على عاتقنا، وتركيا أصبحت مسئولة عن المظلومين في العالم، ونعمل بناء على هذا المبدأ، ولا يمكننا أن نترك إخواننا وحيدين هناك”.

وانتقد الوزير التركي مواقف المجتمع الدولي وبعض الدول المسلمة تجاه ما سماه “مجازر الإبادة الجماعية” والجرائم التي يتعرض لها مسلمو إقليم أراكان، على يد الجيش الميانماري، منذ أواخر أغسطس الماضي.

كان جيش ميانمار، بالإضافة إلى جماعات بوذية مسلحة، قد شن عمليات تهجير قسري وأعمال قتل بحق أقلية “الروهينغا”، في حملة وصفها البعض بـ”جرائم ضد الإنسانية، ترقى إلى التطهير العِرقي”.