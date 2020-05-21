«تركيا» تفرض رسوما جمركية إضافية على مسطحات الصلب تصل إلى 24%

اصدرت الحكومة التركية قرارا بفرض رسوم جمركية إضافية على وارداتها من الصلب بلغت 24%

بهدف منع أي زيادة في الواردات طبقا لما صرحت به المصادر التركية ونقلته مؤسسة فاست ماركتس لأبحاث الصلب.



وفرضت تركيا رسوما بنسبة 14% على واردات المسطحات المدرفلة على الساخن (بالإضافة الي الرسوم الحالية وقدرها %9.3) ليصل اجمالي الرسوم الجمركية الي 33.4%، يضاف اليها 10% أخرى في حالة الواردات المدرفلة على البارد.

وتستمر تلك الرسوم حتى 30 سبتمبر تنخفض بعدها بنسبة 5% بدءا من أول أكتوبر،وكانت الحكومة التركية قد فرضت رسوما جمركية إضافية يوم 21 أبريل الماضي علي وارداتها من الصلب، منها %25-%35 علي حديد التسليح.

وتركيا تعد من أكبر منتجي ومصدري الصلب في العالم وتأتي تلك الإجراءات من أجل حماية تلك الصناعة التي تعتبر عصب الاقتصاد التركي حيث يصل انتاجها الي 38 مليون طن سنويا لتحتل بذلك المركز الثامن علي العالم. كما تأتي في أعقاب بدء الاتحاد الأوروبي التحقيقات لفرض رسوم اغراق علي

واردات مسطحات الصلب من تركيا بعد زيادة كمياتها في الفترة الأخيرة.



و تعتبر تركيا ايضا من المصدرين الرئيسيين لمسطحات الصلب الي مصر والتي بلغت العام الماضي 360 ألف طن (قيمتها 193 مليون دولار) حسب إحصاءات الأمم المتحدة للتجارة العالمية، وهو ما يقترب من نصف واردات مصر من المسطحات طبقا لنفس المصدر.

وعلى الرغم من أن الطاقات الإنتاجية في مصر لمسطحات الصلب تغطي أكثر من ضعف الاستهلاك المحلي البالغ 1.9 مليون طن سنويا إلا أن الواردات تستحوذ على نصف حجم السوق في ظل رسوم جمركية على الواردات لا تتعدى 5% وهو ما يهدد الصناعة المحلية علي عكس دول العالم التي تتجه

الي الحمائية للحفاظ علي استثماراتها الضخمة في هذه الصناعة.

وتفرض العديد من الدول العديد من الرسوم لحماية صناعتها المحلية، خاصة في ظل حالة الركود العالمية، والتي ساهمت في قيام كبار منتجي الصلب في العالم باغراق الاسواق بمنتجات متنوعة لدعم صناعتهم المحلية، وزيادة صادراتها.

وتبذل الدول جهودا مضنية للحفاظ علي صناعاتها المتنوعة، دعما لها من خلال وضع رسوما وقائية وحمائية ضد واردات مغرقة تعرقل نمو استثمارات العديد من الشركات المحلية، وتهدد استمراريتها.