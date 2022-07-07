تركيا تعلن عن فرض رسوم لمكافحة الإغراق على واردات الصلب المسطحة

أعلنت تركيا عن فرض رسوم لمكافحة الإغراق على واردات الصلب المسطحة، قائلة إن الشحنات من الشركات الأوروبية والكورية الجنوبية تضر بالمنتجين المحليين.

ستتراوح الرسوم على الواردات من 7% إلى 12.8% من سعر الشراء، وفقاً لمرسوم وزارة التجارة المنشور في الجريدة الرسمية للبلاد.

واستشهد المرسوم بشركات صناعة الصلب بما في ذلك، “أرسوميتال” ، و”تاتا ستيل” ، و”ليبيرتي” ، “تيسينكروب” ، و”بوسكو” ، و”هيونداي ستيل”.

قال الأمين العام لاتحاد منتجي الصلب الأتراك، فيسيل يايان: “قامت الشركات الأجنبية بتخفيض الأسعار على نحو كبير عند التصدير إلى تركيا.. هذه الممارسات تعطل السوق”.

تأتي الرسوم الجديدة بعد تحقيق أُجري أكتوبر 2019 وسبتمبر 2020، عندما بلغت قيمة واردات البلاد من الحديد المسطح 2.05 مليار دولار، وفقاً لوزارة التجارة.

انخفض متوسط أسعار الواردات إلى 473 دولاراً للطن في تلك الفترة من 624 دولاراً للطن في 2018.