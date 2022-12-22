تركيا تعتزم ضخ 3.3 مليار دولار في 3 بنوك لتعزيز مراكزها المالية

تعتزم تركيا ضخ نحو 3.3 مليار دولار في ثلاثة بنوك تديرها الدولة لتعزيز مراكزها المالية إذ تتأهب الحكومة لتقديم حزمة قروض جديدة قبل انتخابات مرتقبة العام المقبل.

من شأن الخطوة التي يتخذها صندوق الثروة السيادية، أن تعزز رأس مال “بنك زراعات” و”فاكيف بنك” و”خلق بنك” بمقدار 20 مليار ليرة (1.1 مليار دولار أمريكي) لكل منها، وفقاً لوكالة الأناضول التي تديرها الدولة.

يمتلك صندوق الثروة السيادي، المعروف باسم “تي دبليو إف” كل أسهم”بنك زراعات” ويملك أغلبية الأسهم في البنكين الآخرين.

ارتفع مؤشر البنوك في بورصة إسطنبول 2.8% متفوقاً على مؤشر البورصة القياسي.

تعزيز المراكز المالية للبنوك

ينصب تركيز الرئيس رجب طيب أردوغان على تنشيط الاقتصاد من خلال تقديم قروض منخفضة الفائدة لزيادة الإنتاج والاستثمار، قبل ستة أشهر من إجراء الانتخابات المرتقبة.

قال أردوغان يوم الإثنين إن حزمة القروض الجديدة التي تقدمها الحكومة ستبلغ نحو 11 مليار دولار.

قال وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي، الخميس، إن البرنامج سيكون متاحاً “لجميع المواطنين” العام المقبل.

اعتمدت الحكومة التركية عادة على البنوك المملوكة للدولة لاستمرار تدفق الائتمان عبر شرايين الاقتصاد للمساعدة في تعزيز النمو.

أدى انخفاض الليرة إلى تآكل الاحتياطيات النقدية لدى البنوك المملوكة للدولة، مما تطلب من السلطات ضخ رأس المال للمرة الرابعة منذ عام 2019.

قدم الصندوق السيادي التركي أكثر من 10 مليارات دولار لدعم البنوك الحكومية في ثلاث جولات منفصلة في 2019 و2020 و2022.