تركيا تصدر تصريح تشغيل المفاعل الأول في محطة أكويو النووية

أصدر مجلس هيئة التنظيم النووي (NDK) في جمهورية تركيا تصريحاً للشركة المساهمة AKKUYU NUCLEAR التابعة لشركة روساتوم الحكومية التي تنفذ مشروع بناء محطة أكويو النووية) لتشغيل أول مجموعة طاقة.

تم إرسال الوثائق للحصول على التصريح إلى مجلس هيئة التنظيم النووي على مرحلتين، إذ تم تقديم الحزمة الأولى من الوثائق إلى الهيئة التنظيمية في 17 مارس 2023، والحزمة الثانية في 24 أغسطس 2023. وضمن الطلب، قدمت شركة AKKUYU NUCLEAR إلى NDK مجموعة كبيرة من الوثائق التي تؤكد جاهزية مجموعة الطاقة لبدء مرحلة الإعداد للتشغيل.

واستنادًا إلى نتائج المراجعة الشاملة لوثائق الطلب، وبموجب قرار مجلس هيئة التنظيم النووي، تم الاتفاق على إصدار التصريح يقضي بإجراء الاختبارات الأخيرة قبل التشغيل التجاري للمجموعة الأولى في محطة أكويو النووية.

يتيح التصريح إمكانية البدء في أعمال الاختبارات الأخيرة وهي المرحلة النهائية من بناء محطة الطاقة النووية، التي تضمن الأساس للتشغيل الآمن لاحقاً.

وتتمثل مرحلة ترخيص محطة أكويو النووية التالية في الحصول على ترخيص لتشغيل المجموعة الأولى، الذي سيتيح البدء في تحميل الوقود النووي في المفاعل والبدء في عمليات التحكم والمراقبة قبل بدء التشغيل، حاليًا يواصل خبراء شركةAKKUYU NUCLEAR صياغة الوثائق الفنية لتقديم طلب للحصول على ترخيص.

أشارت أناستاسيا زوتيفا مدير عام شركة AKKUYU NUCLEAR، يعتبر الترخيص مرحلة بالغة الأهمية تتخلل جميع مراحل دورة حياة محطة الطاقة النووية، بدءاً من اختيار الموقع والتصميم والبناء والتشغيل والخروج من الخدمة.

وفي حالة محطة أكويو النووية، وهي أول محطة للطاقة النووية في تركيا، فإننا نمر بجميع مراحل الترخيص لأول مرة، وفي الوقت نفسه، تعتمد الهيئة التنظيمية الوطنية على تجربة إصدار التراخيص ووثائق التصاريح الأخرى في روسيا، حيث تعمل بالفعل أربع مجموعات طاقة مماثلة بمفاعلات VVER-1200 بنجاح.

ويؤكد قرار هيئة التنظيم النووي التركية بإصدار تصريح تشغيل المجموعة الأولى من محطة أكويو النووية أننا قد استوفينا جميع متطلبات التشريعات المعمول بها في تركيا والمعايير الدولية لبناء محطات الطاقة النووية، وبالتالي نحن على استعداد للمضي قدمًا، أود أن أشيد بعمل الخبراء الروس الذين أعدوا الوثائق ذات الصلة، ومع حصولنا على تصريح تشغيل المجموعة الأولى لمحطة أوكويو النووية، فإننا ندخل مرحلة جديدة ومهمة ومسؤولة في حياة المشروع”.