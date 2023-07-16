تركيا ترفع ضريبة الاستهلاك الخاصة على زيت الديزل والبنزين

رفعت تركيا ضريبة الاستهلاك الخاصة على البنزين وزيت الديزل في إطار المساعي التي تبذلها أنقره لمواجهة التحديات الاقتصادية، حسبما ذكرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم الأحد.

وارتفع معدل الضريبة على البنزين من 2.52 ليرة تركية (0.1 دولار) للتر الواحد إلى 7.52 ليرة، بينما ارتفعت الضريبة على زيت الديزل من 2.05 ليرة إلى 7.05 ليرة.

ومن المتوقع أن يضيف تأثير هذه التعديلات الضريبية إلى جانب ضريبة القيمة المضافة ما يقرب من 6 ليرات على السعر النهائي لمبيعات المنتجات البترولية بزيادة أكثر من 20 % لكل لتر وفقا لحسابات رويترز.