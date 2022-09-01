تركيا ترفع أسعار الكهرباء والغاز

رفعت السلطات التركية اليوم الخميس أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للأسر 20 % و50 % للقطاع الصناعي، مما زاد الضغوط على التضخم الذي بلع قرابة 80 بالمئة في يوليو، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ومن المتوقع أن تؤدي الزيادات إلى دفع التضخم لأعلى بمقدار 0.8 نقطة مئوية، وفقا لحسابات رويترز، بينما يؤدي ارتفاع الأسعار الصناعية أيضا إلى زيادة غير مباشرة في التضخم إذ يُحمل المنتجون التكاليف على المستهلكين.

وقالت هيئة تنظيم الطاقة التركية إنها رفعت أسعار الكهرباء المنزلية بنسبة 20 %، وبنسبة 30 % للقطاع العام والخدمات و50 % للقطاع الصناعي.

وقالت شركة بوتاش الحكومية المستوردة للطاقة إنها رفعت سعر الغاز الطبيعي للاستخدام المنزلي بنسبة 20.4 %، و47.6 % لشركات الإنتاج الصناعي الصغيرة والمتوسطة، و50.8 للمستخدمين الصناعيين الكبار.

وقالت بوتاش إن سعر الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء ارتفع بنسبة 49.5%.

وأرجعت هيئة تنظيم الطاقة وبوتاش زيادات الأسعار بالصراع في أوكرانيا والتطورات العالمية، بما في ذلك جائحة كوفيد-19.