تركيا تدرس إلزام المصدرين ببيع 50% من إيراداتهم بالعملة الأجنبية للمركزي

تدرس تركيا إلزام المصدرين ببيع نصف إيراداتهم من العملات الأجنبية للبنك المركزي في مسعى لتعزيز الاحتياطيات الأجنبية للبلاد.

وتفرض تركيا بالفعل على المصدرين بيعها ربع غيراداتهم الأجنبية.

ونقلت رويترز عن مصدر مطلع قولع إن تركيا تتجه لزيادة ة حصة الإيرادات بالعملة الأجنبية التي يجب على المصدرين أن يبيعوها إلى البنك المركزي لتصل إلى 50% من 25% حاليا.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن قرارا نهائيا لم يتم اتخاذه حتى الآن.

وقال إن السلطات قد تقرر عدم تغيير المستوى الحالي أو زيادته بأي قدر بما يصل إلى 50%.

الدولار واليورو

ويقتصر التكليف على الإيرادات بالدولار الأمريكي أو اليورو.

وامتنع البنك المركزي التركي عن التعقيب على الأمر.

وفي يناير الماضي، ألزمت الحكومة المصدرين ببيع 25% من إيراداتهم من العملة الأجنبية إلى البنك المركزي الذي يسعى لتعزيز احتياطياته في أعقاب أزمة للعملة أواخر العام الماضي.

ولم يُكشف عن حجم العملة الأجنبية التي اشتراها البنك المركزي حتى الآن من المصدرين.

ويبلغ سعر الدولار حاليا نحو 14.64 ليرة. وبلغ إجمالي صادرات تركيا 225 مليار دولار في 2021.

وتتوقع الحكومة وخبراء اقتصاديون أن تصل الصادرات إلى 250 مليار دولار هذا العام.

وسجل صافي احتياطيات النقد الأجنبي لدى المركزي التركي مستوى قياسيا منخفضا بلغ 7.55 مليار دولار في يناير الماضي.