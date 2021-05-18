تركيا تخفق في إقناع روسيا بعودة رحلات الطيران بنهاية مايو

فشل المسئولون الأتراك في إقناع روسيا برفع حظر استمر عاما ونصف على رحلات الطيران بين الدولتين بنهاية مايو، مما شكل انتكاسة لقطاع السياحة التركي الذي يحاول التعافي من عام من القيود المرتبطة بالجائحة وسط تراجع الحالات الجديدة.

تأجيل رحلات الطيران

وبحسب وكالة بلومبرج، بات من المتوقع الآن أن تسمح موسكو للسياح بالسفر إلى تركيا التي تعد مقصد شعبي للروس بداية من منتصف يونيو بناءا على ما تم خلال اجتماع رفيع المستوى في العاصمة الروسية يوم الأثنين، بحسب مسئول تركي رفيع المستوى.

تأجيل استئناف الرحلات مدة أسبوعين بحسب أفضل سيناريو ممكن حاليا سيلحق أضرارا بمقاصد تركيا السياحية الساخنة التي اجتذبت عدد أكبر من السياح الروس مقارنة باي بلد آخر عام 2019.

انفاق الزوار الأجانب يشكل مصدر رئيسي لدخل تركيا من العملات الأجنبية، مما يساعد على تمويل حسابها الجاري الذي سجل عجزا استمر ل17 شهرا على التوالي.

ومن المتوقع أن ترسل روسيا وفدا جديدا لتقييم التدابير التي اتخذتها تركيا لحماية المطارات والفنادق وغيرها من المناطق السياحية من فيروس كورونا قبل اتخاذ قرار بخصوص موعد رفع حظر السفر على رحلات الطيران، بحسب مسئول تركي آخر.

ونفت الحكومة الروسية الثلاثاء تقريرا أشار إلى أن الحظر تم تمديده لنهاية يونيو.

لكن شركة إيرفلوت الحكومية قالت إنها تلغي جميع الرحلات إلى تركيا باستثناء رحلتين أسبوعيا حتى نهاية الشهر القادم.

وقررت بريطانيا كذلك تعليق الرحلات إلى تركيا وردت أنقرة بقرار مماثل يوم 12 مايو الجاري.

تراجعت الحالات الجديدة بفيروس كورونا في تركيا إلى 10.174 حالة يوم الأثنين مع انتهاء إغلاق عام استمر ثلاثة أسابيع، نزولا من قمة قياسية بلغت 63,082 حالة منذ شهر.

وكانت الحكومة التركية تأمل في أجتذاب ما يزيد على 31 مليون سائح العام الجاري وتوليد إيرادات بقيمة 23.3 مليار دولار.