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تركيا تتوقع تحسن العلاقات مع السعودية ومصر قريبا

توترت العلاقات مع السعودية بعد مقتل الصحفي جمال الخشقجي
أيمن عزام 12:26 ص, الخميس, 26 أغسطس 21 12:26 ص, الخميس, 26 أغسطس 21

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قال المتحدث باسم الرئاسة التركية أبراهيم كالين إن العلاقات مع السعودية ومصر ستشهد تطورات إيجابية قريبا، بحسب وكالة رويترز.

العلاقات مع السعودية ومصر

وتسعى تركيا إلى تخفيف حدة التوترات مع القوى الإقليمية التي أضرت بالاقتصاد التركي.

وتوترت العلاقات مع السعودية بعد مقتل الصحفي جمال الخشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول في اكتوبر 2018.

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وساءت علاقة أنقرة بالقاهرة منذ الإطاحة بحكم الرئيس محمد مرسي المنتمي لتنظيم الإخوان منذ ثمانية سنوات.

ويعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان داعم قوي للإسلام السياسي وللرئيس المصري السابق محمد مرسى.

وتقابل أردوغان مع مسؤول رفيع من دولة الإمارات العربية المتحدة الاسبوع الماضي وقال إن العلاقات مع دولة الإمارات تتحسن.

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وتدهورت العلاقات بين الدولتين بسبب الخلاف حول الصراع في ليبيا والنزاعات الخليجية الداخلية.

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بقلم أيمن عزام

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