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تركيا تتوعد قوات خليفة حفتر بالرد على أي هجوم عليها

كان خليفة حفتر قد وجه دعوات تستهدف القوات التركية في ليبيا
أيمن عزام 10:03 م, الأحد, 27 ديسمبر 20 10:03 م, الأحد, 27 ديسمبر 20

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 قالت وزارة الدفاع التركية ، اليوم الأحد ، إن أي هجوم تشنه قوات خليفة حفتر على القوات التركية في ليبيا، سيلقى ردا.

الرد على قوات خليفة حفتر

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في أثناء مخاطبته الجنود الأتراك في ليبيا، بحسب مقطع فيديو بثته وزارة الدفاع التركية على ((تويتر)) اليوم، “يجب أن يعلم حفتر وأنصاره أنهم سيكونون هدفا مشروعا حال شنهم أي هجوم على القوات التركية”.

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وسلط الوزير الضوء على دعوات وجّهها حفتر قبل أيام تستهدف القوات التركية في ليبيا.

وفي عام 2019، وقعت أنقرة وحكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، مذكرتي تفاهم بشأن التعاون العسكري والحدود البحرية في شرق  المتوسط.

    وقال أكار إن قرابة 3000 ليبي تلقوا تدريبات في نطاق الاتفاقية.

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يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.

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بقلم أيمن عزام

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