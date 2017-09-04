تركيا تتهم السياسيين الألمان بالانغماس في الشعبوية

خالد بدر الدين اتهم إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، السياسيين الألمان بالانغماس في الشعبوية بعد أن قالت المستشارة أنجيلا ميركل إنها ستسعى لإنهاء محادثات انضمام أنقرة لعضوية الاتحاد الأوروبي. وأكد إبراهيم كالين أن هجمات ألمانيا وأوروبا على تركيا وأردوغا

خالد بدر الدين

اتهم إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، السياسيين الألمان بالانغماس في الشعبوية بعد أن قالت المستشارة أنجيلا ميركل إنها ستسعى لإنهاء محادثات انضمام أنقرة لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وأكد إبراهيم كالين أن هجمات ألمانيا وأوروبا على تركيا وأردوغان وتجاهل المشاكل الجوهرية والملحة تعبير عن ضيق آفاقهم، وأنه ليست مصادفة أن رئيسنا أردوغان كان الموضوع الرئيسي في المناظرة التى عقدتها أنجيلا ميركيل التي تسعى للفوز بمنصب المستشار للمرة الرابعة في الانتخابات التي ستجري يوم 24 سبتمبر الجارى، ومع ذلك فإنه يأمل أن تنتهي الأجواء الصعبة التي جعلت من العلاقات بين تركيا وألمانيا ضحية لهذا الأفق السياسي الضيق.

وذكرت وكالة رويترز أن مناظرة أمس الأحد فى التليفزيون الألمانى قالت ميركل التي تسعى للفوز بمنصب المستشار للمرة الرابعة في الانتخابات التي ستجري يوم 24 سبتمبر أنه من الواضح أن تركيا لن تنضم إلى الاتحاد، وأضافت أنها ستتحدث إلى قادته الآخرين حول إنهاء عملية انضمام تركيا المتعثرة.

وتدهورت العلاقات بشدة هذا العام بين تركيا وكل من ألمانيا وعدة دول أوروبية أخرى ومن بين أسباب الخلاف منع مسئولين وسياسيين أتراك من إقامة مؤتمرات في إطار حملة دعاية انتخابية في مدن أوروبية قبل الاستفتاء على تعديلات دستورية صوت عليها الناخبون في أبريل الماضى.

وقيدت تركيا أيضا زيارات المشرعين الألمان للقوات الألمانية المرابطة في قاعدة إنجيرليك في جنوب تركيا، مما حدا بألمانيا للقول إنها ستسحب هذه القوات من تركيا مع تزايد المخاوف تجاه السلطات الواسعة التي منحها الاستفتاء لأردوغان رغم أن التعديلات تمت الموافقة عليها بأغلبية ضئيلة.