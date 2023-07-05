تركيا تتفاوض مع دول الخليج بغرض بيع حقوق تشغيل ميناء بمدينة إزمير

تتفاوض تركيا مع دول الخليج العربية بغرض بيع حقوق تشغيل ميناء السنجاك الواقع بمدينة إزمير المطلة على بحر إيجة، في ما قد يكون أول صفقة كبرى في مساعي تركيا لجذب الاستثمار الأجنبي بقيادة فريقها الاقتصادي الجديد.

قال وزير النقل والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو لـ”بلومبرج” يوم الاثنين: “توجد محادثات استثمارية مع دول بمنطقة الخليج، وميناء السنجاك أيضاً يقع ضمن نطاق هذه الاستثمارات”.

أضاف أورال أوغلو: “التقى أصدقاؤنا على مستوى نواب الوزراء” دون أن يسمّي المشترين المحتمَلين أو يشير إلى القيمة المحتملة للصفقة.

بيع حقوق تشغيل ميناء بمدينة أزمير

الميناء المملوك لصندوق الثروة السيادية التركي “TWF”، تديره شركة السكك الحديدية الوطنية “TCDD”. وامتنع الصندوق السيادي عن التعليق.

يمكن لميناء السنجاك معالجة ما يصل إلى 1.2 مليون وحدة مكافئة لعشرين قدماً من حاويات الشحن و1.4 مليون طن من البضائع الجافة العامة والسائبة سنوياً، وفقاً لبيانات شركة السكك الحديدية الوطنية.

كان من المقرر خصخصة الميناء في 2004، وعُرض للبيع في 2007. وقدّم مشروع مشترك بين “هاتشينسون بورت هولدنغز” و”غلوبل ياتريم هولدينغ” أكبر عرض شراء بقيمة 1.28 مليار دولار، لكن وُقفَت الصفقة بقرار قضائي، وانسحبت المجموعة في وقت لاحق.