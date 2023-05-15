تركيا تترقب جولة إعادة بين «أردوغان» و«كليجدار أوغلو» في الانتخابات الرئاسية 2023

تستعد تركيا لإجراء جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية بين الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان ومنافسه كيليجدار أوغلو، حيث أظهر الأول تقدما في انتخابات أمس، لكنه فشل في تحقيق الفوز في الجولة الأولى.

ولم ينجح أي من المرشحين للرئاسة في تجاوز عتبة 50% المطلوبة للفوز بالسباق.

وبدا أردوغان منتصرا عندما ظهر أمام حشد من المؤيدين بعد منتصف الليل بقليل، ليعلن استعداده لقيادة الأمة لمدة خمس سنوات أخرى.

وقال الرئيس البالغ من العمر 69 عاماً وسط هتافات كبيرة: “أنا أؤمن بشدة بأننا سنواصل خدمة شعبنا في السنوات الخمس المقبلة”.

وأظهرت تقديرات غير نهائية أن أردوغان حصل على 49.49% من الأصوات، وجاء زعيم المعارضة كمال كيليجدار أوغلو في المرتبة الثانية مع نسبة 44.79%.

ومن المفترض أن تجرى أول جولة إعادة تصويت في الانتخابات الرئاسية 28 مايو.

كان معسكر كيليجدار أوغلو قد اعترض في البداية على نتائج أولية لفرز الأصوات وادعى أنه متقدم.

لكن المنافس البالغ من العمر 74 عاماً بدا يائساً بعض الشيء عندما واجه الصحفيين في وقت مبكر من يوم الإثنين واعترف بأن جولة الإعادة تبدو حتمية.

وقال: “إذا أعلنت أمتنا جولة إعادة، فسننتصر بالتأكيد في الجولة الثانية”.

وأضاف: “إرادة التغيير في المجتمع أكبر من 50%.”