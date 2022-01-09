تركيا تتراجع عن خطة لتعويض خسائر الليرة

راجعت تركيا عن خطة من إعداد وزارة الخزانة والمالية، لاستخدام السندات في تعويض الخسائر المحتملة للبنوك من جراء أداة أقرتها الحكومة أخيرا لتعزيز قيمة الليرة، بحسب ما نقلته سبوتينك الروسية. وصوت حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب…

راجعت تركيا عن خطة من إعداد وزارة الخزانة والمالية، لاستخدام السندات في تعويض الخسائر المحتملة للبنوك من جراء أداة أقرتها الحكومة أخيرا لتعزيز قيمة الليرة، بحسب ما نقلته سبوتينك الروسية.



وصوت حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، لصالح إلغاء بند مدفوعات السندات – بدلا من النقد – وفقا لمحضر اجتماع لجنة التخطيط والميزانية البرلمانية.



وقال جمال أوزتورك، أحد نواب الحزب الحاكم الذين صاغوا الاقتراح، لوكالة “بلومبيرغ” قبل التصويت على الخطة، إن هذه الخطوة كانت تهدف إلى “إزالة الغموض” في شكل مدفوعات يتعين دفعها للمقرضين.

بموجب الخطة التي تراجعت عنها أنقرة، طلبت وزارة الخزانة والمالية الموافقة على إصدار سندات مصممة خصيصا للمقرضين إذا خسروا أموالا من ودائع الليرة المرتبطة بأسعار الصرف الأجنبي.

كان الهدف من الخطة هو استباق الضغط على الموارد النقدية لوزارة الخزانة، لكن التحول السريع يشير إلى أن الحزب الحاكم ربما واجه معارضة قوية من المقرضين.



أعلن أردوغان في 20 ديسمبر، عن أداة جديدة لتقليل الخسائر على مدخرات الليرة خلال أوقات تقلب العملات، والتي تنص على دفع الفرق للمودعين بالليرة إذا تجاوز انخفاض العملة المحلية مقابل العملات الصعبة أسعار الفائدة في البنوك.