تركيا : بيتكوين أكبر فقاعة في تاريخ قطاع المال

إعداد– عبد الغفور أحمد محسن قال محمد سيسمك، نائب رئيس وزراء تركيا، إن المضاربة على عملة بيتكوين حوّلتها إلى أكبر فقاعة في تاريخ قطاع المال. ونصح سيسمك بالابتعاد عن المضاربة في بيتكوين، مضيفًا: "كما ارتفعت بشكل متوالٍ فجأة.. ستهوي أيضًا بشكل مفاجئ". وانضم سيسمك بهذا الرأي الذي دوّن

إعداد– عبد الغفور أحمد محسن





قال محمد سيسمك، نائب رئيس وزراء تركيا، إن المضاربة على عملة بيتكوين حوّلتها إلى أكبر فقاعة في تاريخ قطاع المال.

ونصح سيسمك بالابتعاد عن المضاربة في بيتكوين، مضيفًا: “كما ارتفعت بشكل متوالٍ فجأة.. ستهوي أيضًا بشكل مفاجئ”.

وانضم سيسمك بهذا الرأي الذي دوّنه على حسابه في تويتر، إلى مجموعة من صانعي السيارات المالية في العالم، الذين أعربوا عن قلقهم من العملة الرقمية التي ارتفع سعرها بنسبة 1700%، مسجلة 17.578 ألف دولار في أعلى سعر لها.

يُشار إلى أن سيسمك هو المسئول عن وضع السياسات الاقتصادية في تركيا، وكان استراتيجيًّا سابقًا لدى بنك ميريل لانش الإنجليزي.