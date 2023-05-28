تركيا .. بدء التصويت في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة

بدأ الأتراك الإدلاء بأصواتهم اليوم الأحد في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية التي ربما تشهد تمديد حكم الرئيس رجب طيب أردوغان لعقد ثالث، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وخالف أردوغان (69 عاما) استطلاعات الرأي وحقق تقدما مريحا بفارق خمس نقاط مئوية تقريبا على منافسه كمال كليجدار أوغلو في الجولة الأولى للانتخابات في 14 مايو.

لكنه فشل في الحصول على نسبة الخمسين بالمئة المطلوبة لحسم السباق الذي ينطوي على عواقب واسعة على تركيا والوضع الجيوسياسي العالمي من الجولة الأولى.

وقاد أداء أردوغان القوي بشكل غير متوقع رغم أزمة غلاء المعيشة العميقة وفوز تحالف يضم حزبه العدالة والتنمية المحافظ وحزب الحركة القومية وأحزابا أخرى بالانتخابات البرلمانية إلى دعم الرئيس المخضرم الذي يروج للتصويت لصالحه على أنه تصويت للاستقرار.

ولن تحدد الانتخابات فحسب من سيحكم تركيا، وهي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي يبلغ عدد سكانها 85 مليون نسمة، ولكن أيضا كيف تُحكم، واتجاهات اقتصادها بعد أن انخفضت عملتها إلى 10% من قيمتها مقابل الدولار خلال عقد من الزمن وكذلك شكل سياستها الخارجية التي أثارت غضب الغرب بسبب تعزيز تركيا لعلاقاتها مع روسيا ودول الخليج.

وفي مدينة ديار بكر بجنوب شرق البلاد الذي تقطنه أغلبية كردية قال المتقاعد فاروق جيجل (54 عاما) إنه صوت لصالح أردوغان كما فعل قبل أسبوعين.