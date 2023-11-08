تركيا: انخفاض التبادل التجارى مع إسرائيل 50% خلال شهر

أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات، انخفاض التبادل التجاري مع إسرائيل أكثر من 50 % منذ 7 أكتوبر، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لقناة روسيا اليوم.

وأوضح بولات في تصريح للصحفيين بالعاصمة الكويتية أن هذا التراجع “مرتبط بطلبات التجار والمستهلكين”.

وكان موقع “Calcalist” العبري قال إن عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة إذا انتهت قبل نهاية عام 2024، ستكلف بحسب التقديرات الأكثر تفاؤلا، 200 مليار شيكل (حوالي 51 مليار دولار).

ونقل الموقع الاقتصادي الإسرائيلي عن بيانات أولية من وزارة المالية الإسرائيلية، أن هذه النفقات ستشكل حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل لهذا العام، بشرط أن تستمر الأعمال القتالية من 8 إلى 12 شهرا وأن تقتصر على قطاع غزة، دون المشاركة الكاملة من جانب حركة حزب الله اللبناني أو إيران أو اليمن، وبشرط أن يتمكن 350 ألف جندي احتياطي تم استدعاؤهم للخدمة، من العودة إلى أعمالهم المدنية بسرعة.

وأشار “Calcalist” إلى أن وزارة المالية تصف هذا التقييم بأنه متفائل.

وذكر في المقال أن حكومة إسرائيل أنفقت على مكافحة وباء كوفيد-19، حوالي 160 مليار شيكل.