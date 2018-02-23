تركيا: التعاون العسكري مع السودان لا يستهدف أحدًا

CNN أكد هاكان جاويش أوغلو، نائب رئيس الوزراء التركي، أن بلاده تسعى للتعاون مع السودان في كل المجالات واستعادة العلاقات بينهما بكل قوة، بعد أن أهملت في الفترة السابقة، على حد تعبيره. ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية عن هاكان، الذي اختتم زيارته للسودان، أمس الخميس، قوله إن "السودان وتركي

CNN





أكد هاكان جاويش أوغلو، نائب رئيس الوزراء التركي، أن بلاده تسعى للتعاون مع السودان في كل المجالات واستعادة العلاقات بينهما بكل قوة، بعد أن أهملت في الفترة السابقة، على حد تعبيره.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية عن هاكان، الذي اختتم زيارته للسودان، أمس الخميس، قوله إن “السودان وتركيا يجب أن لا يلتفتا إلى الوراء وإلى ما يقال حول علاقاتهما ولا بد من الالتفات لاستثمار تلك العلاقات في التطور والتعاون في جميع المجالات التي تخدم مصالحهما والتي لا تستهدف أحدًا”.

وحول التقارير التي ترددت عن أن أردوغان ونظيره السوداني عمر البشير اتفقا على إنشاء قاعدة عسكرية تركية في جزيرة سواكن، رأى نائب رئيس الوزراء التركي أن “من يتحدثون عن أن سواكن ستكون قاعدة عسكرية لا يدركون الواقع”.

وقال: “بالنظر إلى أن هذه المنطقة سياحية وأن الجزيرة لا تسَعُ ولا يمكن أن تكون قاعدة عسكرية؛ لصغرها ولموقعها ولأن تركيا لا تسعى لذلك”، لكنه أضاف أن تعاون بلاده العسكري مع السودان “ليس سريًّا ولا يستهدف أحدًا ما”.

وتابع بالقول إن “تخوف بعض الجهات لا سند له ولا يقصدون التعاون مع السودان عسكريا ولكنهم يخشون أن يصبح السودان قوة اقتصادية عظمى في هذه المنطقة”.

وأشار إلى أن زيارة أردوغان للسودان في ديسمبر الماضي التي تعد أول زيارة من رئيس تركي، كانت “فاتحة لتطورات كثيرة” ستشهدها العلاقة بين البلدين، مؤكدًا أن “تركيا تسعى لاستعادة علاقاتها مع السودان بكل قوة بعد أن أهملت في الفترة السابقة”.