تركيا : إرسال 3 طائرات مساعدات لأهل غزة وننسق مع مصر لإيصالها

قال وزير خارجية تركيا، هاكان فيدان إن بلاده سترسل طائرتي مساعدات لأهل غزة، وذلك بعد إرسال طائرة أخرى ، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق مع مصر لإيصال تلك المساعدات للمواطنين الفلسطينين وقدم الشكر للحكومة المصرية لدورها في هذا السياق.

وأضاف – في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية سامح شكري اليوم – أن هناك اتصالا بالبلدان المختلفة لتنسيق مسألة المساعدات للمواطنين الفلسطينين .

وأشار إلى أنه سيتم العمل مع البلدان والأمم المتحدة لنقل المساعدات لمصر لإيصالها لأهل غزة ، وتابع أن المهم في هذا السياق هو إيصال تلك المساعدات خاصة بعد رفض الجانب الإسرائيلي إيصال أي معونات للفلسطينين.



وتابع : “يجب أن تكون هناك مشاورات بين مصر وإسرائيل لإيصال المساعدات لاسيما بعد غلق معبر رفح”.

ولفت إلى أن هناك تنسيقا مع السلطات المصرية والإسرائيلية وتعاونا وثيقا خاصة ان هناك 300 مواطن تركي موجود في غزة ، تم إجلاء 30 منهم فقط.، وأشار إلى تقديم قائمة بأسماء هؤلاء المواطنين .