تركيا: أول سفينة محملة بالحبوب تغادر الموانئ الأوكرانية الأثنين

احتمالاً كبيراً لأن تغادر أول سفينة محملة بالحبوب الموجهة للتصدير الموانئ الأوكرانية غداً الاثنين بحسب ما نقلته رويترز عن تصريحات تلفزيونية.

أضاف إبراهيم قالين للقناة السابعة التركية أن مركز التنسيق المشترك في إسطنبول سيكمل على الأرجح العمل النهائي بخصوص طرق التصدير قريباً جداً.

مغادرة أول سفينة محملة بالحبوب الموانئ الأوكرانية

توصّلت روسيا وأوكرانيا قبل أسبوع إلى اتفاق بشأن الإفراج عن ملايين الأطنان من الحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، والذي يمثّل خطوة رئيسية نحو دعم الإمدادات الغذائية العالمية، حيث وقّع مسؤولون حكوميون من كييف وموسكو اتفاقات موازية مع تركيا والأمم المتحدة في اجتماع عُقد في إسطنبول.

قال النائب الأول لوزير الزراعة الأوكراني الأسبوع الماضي، إن صادرات بلاده من الحبوب قد تصل إلى 3.5 مليون طن شهرياً في المستقبل القريب بفضل الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخراً ويهدف لاستئناف صادرات الحبوب من موانئ البحر الأسود.

أبلغ تاراس فيسوتسكي التلفزيون الأوكراني أن حجم صادرات الحبوب سيزيد تدريجياً كل شهر بدءاً من حوالي 1.5 مليون طن في أغسطس.

وبعد يوم من توقيع الاتفاق هاجمت روسيا ميناء أوديسا البحري وموقعين آخرين، وهو الأهم في استئناف تصدير الحبوب الأوكرانية، حيث أشارت أوكرانيا أن الأضرار التي وقعت نتيجة للهجوم الروسي طفيفة.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمر زيلينسكي في خطابه الليلي للأمة يوم الجمعة قبل الماضية، إن أوكرانيا لديها ما قيمته حوالي 10 مليارات دولار من الحبوب المتاحة للتصدير.