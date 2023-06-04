تركيا.. أردوغان يختار محمد شيمشك لمنصب وزير المالية

عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محمد شيمشك وزيرا للخزانة والمالية، إذ أعلن تشكيل مجلس الوزراء خلال فترة رئاسته الجديدة للبلاد لخمس سنوات، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وحظى شيمشك بتقدير كبير من المستثمرين عندما شغل منصبي وزير المالية ونائب رئيس الوزراء بين عامي 2009 و2018. وكانت رويترز قد ذكرت الأسبوع الماضي أن أردوغان سيضم بشكل شبه مؤكد شيمشك إلى حكومته الجديدة إما في منصب وزير المالية أو نائب الرئيس لشؤون الاقتصاد.

تعيين شيمشك قد يضع حدا للسياسات الاقتصادية غير التقليدية المستمرة منذ سنوات تحت حكم أردوغان التي اتسمت بخفض أسعار الفائدة رغم ارتفاع معدلات التضخم وسيطرة الدولة على الأسواق.