اتصالات وتكنولوجيا

تركمانستان الأضعف عالميا فى سرعة الإنترنت الأرضي خلال ديسمبر

احتلت المركز 177 بـ 1.71 ميجابت
محمود جمال 2:14 م, الجمعة, 17 يناير 20 2:14 م, الجمعة, 17 يناير 20

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تصدرت تركمانستان قائمة دول العالم الأضعف فى سرعة الإنترنت الأرضي خلال شهر ديسمبر الماضي على موقع speed test العالمي إذ احتلت المركز الأخير 177 مسجلة 1.71 ميجابت .

وجاءت “فانتاو” فى المركز 176 مسجلة 3.25 ميجا ، ثم فنزويلا بنحو 3.42 ميجا ، أعقبها الجزائر بنحو 3.92 ميجا.

ووصل متوسط سرعة التحميل العالمي download فى ديسمبر 2019 إلى 73.58 ميجابت مقابل 40.39 ميجابت لسرعة رفع الملفات upload .

وسجلت سرعة الإنترنت فى كوبا 5.37 ميجا لتحتل بذلك المركز 171 ، أعقبها موريتانيا فى المركز 172 وسرعة 4.91 ميجا ، ثم اليمن فى المركز 173 بـ 4.39 ميجا

وحصدت أفغانستان  المركز 168 محققة  6.92 ميجابت، تلتها السودان فى المركز 169 بـ 6.81 ميجا ، ثم الكونغو الديمقراطية بالمركز 170 مسجلة 6.25 ميجا .

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بقلم محمود جمال

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