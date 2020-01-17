تركمانستان الأضعف عالميا فى سرعة الإنترنت الأرضي خلال ديسمبر

تصدرت تركمانستان قائمة دول العالم الأضعف فى سرعة الإنترنت الأرضي خلال شهر ديسمبر الماضي على موقع speed test العالمي إذ احتلت المركز الأخير 177 مسجلة 1.71 ميجابت .

وجاءت “فانتاو” فى المركز 176 مسجلة 3.25 ميجا ، ثم فنزويلا بنحو 3.42 ميجا ، أعقبها الجزائر بنحو 3.92 ميجا.

ووصل متوسط سرعة التحميل العالمي download فى ديسمبر 2019 إلى 73.58 ميجابت مقابل 40.39 ميجابت لسرعة رفع الملفات upload .

وسجلت سرعة الإنترنت فى كوبا 5.37 ميجا لتحتل بذلك المركز 171 ، أعقبها موريتانيا فى المركز 172 وسرعة 4.91 ميجا ، ثم اليمن فى المركز 173 بـ 4.39 ميجا

وحصدت أفغانستان المركز 168 محققة 6.92 ميجابت، تلتها السودان فى المركز 169 بـ 6.81 ميجا ، ثم الكونغو الديمقراطية بالمركز 170 مسجلة 6.25 ميجا .