سيـــاســة

«تركز لقاؤنا على بحث سُبل تطوير العلاقات المشتركة»..«السيسي»: سعدت اليوم بلقاء أخي الأمير محمد بن سلمان

كما توافقت الرؤى بيننا حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك
المال - خاص 8:27 م, الجمعة, 11 يونيو 21 8:27 م, الجمعة, 11 يونيو 21

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: «إنني سعدت اليوم بلقاء أخي الأمير محمد بن سلمان.. وتركز لقاؤنا على بحث سُبل تطوير العلاقات المشتركة بين بلدينا، كما توافقت الرؤى بيننا حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك».

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أؤكد اعتزازي الدائم بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر والسعودية على المستويين الرسمي والشعبي»

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وكان السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى اليوم بمدينة شرم الشيخ الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية.

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