«تركت المنزل واختلقت خطفها».. كشف لغز اختفاء طالبة في الإسماعيلية

كشفت أجهزة الأمن عن واقعة غياب طالبة في محافظة الإسماعيلية ، بعدما تركها المنزل بإرادتها واختلاق واقعة خطف لها وطلب فدية مالية، حتى لا تصاب بمكروه عند عودتها للمنزل.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة أبو صوير بمديرية أمن الإسماعيلية ، بلاغًا من شخص عن غياب كريمته “طالبة” عن مسكنهما مُنذ يوم 13 الجاري.

وفي وقت لاحق، تلقت والدة المتغيبة اتصالًا هاتفيًا من شخص وأبلغها بأن كريمتها برفقته، وطلب منها مبلغ مالي كفدية لإطلاق سراحها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، واستخدام التقنيات الفنية الحديثة، تبين أن المتغيبة تربطها علاقة بأحد الأشخاص -مقيم بمحافظة الإسماعيلية- وأنهما شوهدا سويًا يستقلان مركبة “توك توك”.

وباستدعاء قائد المركبة قرر بتوصيلهما وشخص آخر لمحافظة الشرقية، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق بين قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الشرقية أمكن ضبط الفتاة، والشخصين المرافقين لها.

وبمواجهتهم، أضافت الفتاة بأنها توجهت رفقة المذكورين بمحض إرادتها ولم يصبها مكروه، مشيرًا إلى أن أحدهما اختلق واقعة المساومة خشية بطش أهلية الفتاة بها لدى عودتها للمنزل.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.