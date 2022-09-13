«تركت المنزل بإرادتها».. نتائج التحقيقات في فيديوهات خطف فتاة بالإسكندرية

كشفت تحقيقات أجهزة الأمن عن حقيقة ما تداول عبر موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، مصحوبًا بصورة لإحدى الفتيات وإدعاء القائمة على النشر بتعرضها لجريمة خطف بمحافظة الإسكندرية.

ومن خلال رصد المتابعة الأمنية لزعم السيدة بوجود بعض المقاطع المصورة من إحدى كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة، تظهر إصطحاب إحدى السيدات للفتاة وهي في حالة عدم إتزان.

وبالفحص تبين تلقي قسم شرطة سيدى جابر، بلاغًا من والد الفتاة المشار إليها، وأفاد بغيابها عن منزل الأسرة، عقب خروجها لحضور “درس تعليمي” بمسكن زميلتها وغلق هاتفها المحمول.

وقال والد الفتاة إنه لم يحصل على أي تسجيلات مصورة من كاميرات، على النحو الوارد بما تداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وباستخدام التقنيات الحديثة عثرت على الفتاة المشار إليها بمنطقة العطارين بمحافظة الإسكندرية، وبسؤالها قررت التغيب عن منزل الأسرة بمحض إرادتها لوجود خلافات أسرية، واتخذت الإجراءات القانونية.