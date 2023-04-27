«تركته لرغبتها في إنهاء خطوبتها».. حقيقة اختفاء فتاة عن مسكنها في الغربية

كشفت أجهزة الأمن عن حقيقة تداول منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك”، يتضمن تغيب إحدى الفتيات في محافظة الغربية، عقب رصد تداول منشور على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن تغيب فتاة بالمحلة الكبرى.

وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 19 الجاري، تبلغ لقسم شرطة ثالث المحلة بمديرية أمن الغربية من ربة منزل بخروج نجلتها من المنزل ولم تعُد، وعللت ذلك لُمرورها بحالة نفسية إثر خلفات أسرية لرغبتها في إنهاء خطبتها من أحد الأشخاص واعتراض أهليتها على ذلك.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أسفرت الجهود عن تحديد مكان تواجد الفتاه المشار إليها بصحبة أحد الأشخاص تم ضبطهما.

وبمواجهتهما أقرا بارتباطهما بعلاقة، مضيفة أن الفتاة المذكورة أنها تركت المنزل بمحض إرادتها لرغبتها في الارتباط به.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.