«تركته لخلافات زوجية».. العثور على سيدة متغيبة عن مسكنها في الشرقية

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات ما نشر من أحد الحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن استغاثة لأحد المواطنين بشأن تغيب شقيقة زوجته -مُقيمة بدائرة مركز شرطة الزقازيق في محافظة الشرقية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجاري، تبلغ للأجهزة الأمنية من زوج المتغيبة، ووالد المتغيبة (مقيم بههيا الشرقية) عن تغيب المذكورة لخلافات زوجية ولم يتهما أو يشتبها في غيابها جنائيًا.

وباستكمال الفحص اتضح ارتباط المتغيبة بعلاقة صداقة بأحد الأشخاص -مقيم بدائرة مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية- وأنها تركت منزلها بمحض إرادتها وتواجدها حاليًا برفقة الأخير.

وبتاريخ 8 الجاري، أمكن ضبطها وبسؤالها قررت بتركها منزلها بمحض إرادتها، مضيفة أنها تعرفت على المذكور من خلال موقع “فيس بوك”، وبسؤاله أيد ذلك.

وبسؤال والد المذكورة لم يتهمه بشئ، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.