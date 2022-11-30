«تركته خوفًا من والديها».. العثور على طفلة متغيبة عن منزلها في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من العثور على طفلة متغيبة عن منزلها بمحافظة القاهرة ، وذلك عقب رصد ما تداول عبر أحد المواقع الإخبارية، بشأن إستغاثة أم لغياب نجلتها.

وبالفحص والتوصل مع السيدة القائمة بالاستغاثة، وتبين أنها ربة منزل “والدة الطفلة المتغيبة”، مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة.

واتضح أن واقعة تغيب الطفلة محرر بشأنها محضر بتاريخ 29 الجاري، بقسم شرطة عين شمس بمعرفة والدها المُقيم بذات الدائرة.

وكشفت أن الطفلة المتغيبة حضرت من تلقاء نفسها، وقررت بتركها مسكنها بسبب وجود خلافات عائلية بين والديها ووالدها بتهديدها بالإيذاء.

وبسؤال والدي الطفلة أيدا ما قررته الطفلة، واتخذت الإجراءات القانونية حيال والدها لإساءة معاملتها.